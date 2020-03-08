في اليوم العالمي للمرأة.. ظافر العابدين يوجه رسالة لكل نساء العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان التونسي ظافر العابدين، على تهنئة نساء العالم في اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام.

ونشر "ظافر" صورة جديدة له عبر حسابه على "تويتر"، وعلق: "إلى كل نساء العالم، كل عام وأنتن مُلهمات وطموحات وأساس المجتمع".

يذكر أن ظافر العابدين يشارك في فيلم "العنكبوت"، الذي تدورأحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، ويخوض بطولته: أحمد السقا، منى زكي، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.