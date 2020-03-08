انضمام عمرو عبد الجليل لفيلم "الحارث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم"الحارث"، عن تعاقدها مع الفنان عمرو عبدالجليل، للانضمام لفريق عمل الفيلم.

وأضافت الجهة المنتجة للعمل، في بيان صحفي، بأنها ستستعين في هذا الفيلم بخبرات من هوليود.

فيلم"الحارث" بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أسماء جلال، عمرو عبدالجليل، علي الطيب، ومن إخراج محمد نادر.

يذكر أن عمرو عبدالجليل يشارك في بطولة مسلسل "بت القبايل" الذي يعرض حاليا، وهو من بطولة محمد رياض، حنان مطاوع، ومن إخراج حسني صالح.