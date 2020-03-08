محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعلنت الشركة المنتجة لفيلم"الحارث"، عن تعاقدها مع الفنان عمرو عبدالجليل، للانضمام لفريق عمل الفيلم.
وأضافت الجهة المنتجة للعمل، في بيان صحفي، بأنها ستستعين في هذا الفيلم بخبرات من هوليود.
فيلم"الحارث" بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أسماء جلال، عمرو عبدالجليل، علي الطيب، ومن إخراج محمد نادر.
يذكر أن عمرو عبدالجليل يشارك في بطولة مسلسل "بت القبايل" الذي يعرض حاليا، وهو من بطولة محمد رياض، حنان مطاوع، ومن إخراج حسني صالح.
كانت هذه تفاصيل خبر انضمام عمرو عبد الجليل لفيلم "الحارث" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.