للمرة الثانية.. تشريح جثمان قتيل فيلا نانسي عجرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت المحامية السورية الدكتورة رهاب بيطار، محامية قتيل فيلا نانسى عجرم، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، تغريدة تعلن من خلالها تشريح جثمان القتيل في سوريا. وكتبت رهاب: "انتهت لجنة الأطباء الشرعيين السوريين من تشريح محمد الموسى، وسيصدر تقريرها النهائي ومصدقًا بعد عدة أيام". Advertisements وكان الطب الشرعي اللبناني قد شرح القتيل بعد الحادث. يذكر أن فيلا نانسي عجرم، تعرضت يوم 5 يناير الماضي، للاقتحام من قِبل "سارق- قتيل"، وأطلق زوجها فادي الهاشم النار عليه، وتم توقيف الأخير قبل أن يُخلي القضاء اللبناني سبيله، ومازالت القضية قيد التحقيق.

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