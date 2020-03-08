بعد تعرضه لوعكة صحية.. أحمد السعدني يساند عماد متعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجه الفنان أحمد السعدني، رسالة للاعب كرة القدم المعتزل والمحلل الرياضي عماد متعب بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا. وكتب السعدني تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "ألف سلامة يا 90، يا حبيبنا". Advertisements وكشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن حقيقة الأمر عبر حسابه بموقع تويتر، وكتب: "عماد متعب يجري فحوصات طبية في المستشفى، وخارج بالسلامة. اطمنوا... الحمد الله وألف سلامة يا عمدة". كما كتب عماد متعب: "أنا بخير الحمد لله" وكان عماد متعب قد تعرض لأزمة صحية استزلمت نقله المستشفى.

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