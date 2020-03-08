"بفتخر إني اكتشفتك كممثلة".. رسالة جديدة من ساندي لهنا الزاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عادت الفنانة ساندي مرة أخرى، للتعليق على ما قالته الفنانة هنا الزاهد اليوم، مؤكدة أنها من اكتشفتها كممثلة.

ونشرت ساندي صورة لهنا الزاهد وهي تحمل ورقة مكتوب عليها "بحبك ساندي"عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر ، وعلقت: "لو هنفترض إن الفنان محمد صبحي اكتشفك كطفلة فهعتبر نفسي اكتشفتك كمزة المزز، أولا ما تزعليش من صراحتي إني زعلت منك هي مجرد صراحة في إجاباتي علي الإعلاميين ولست بحاجة لافتعال مشكلة وإذا كنت بفتخر إني اكتشفتك كممثلة فأنا بتكلم عن وقت شهرتك مش طفولتك وده من حبي".

Advertisements

هنا ردت على هذا التصريح، اليوم، عبر حسابها بموقع "تويتر": "أنا بس عايزة أقول حاجة، الأستاذ الكبير محمد صبحي، هو أول من أدخلني عالم التمثيل سنة 2009 مش حد تاني، وكان شرف ليا، وشكرا"

وكالت الفنانة ساندي قد صرحت في برنامج "الجمعة في مصر"، المعروض على شاشة "Mbc"، قبل يومين :"هنا الزاهد تبرأت من أول أعمالها السينمائية، وهو فيلمي، وأنا من مكتشفي هنا الزاهد، وأنا اللي طلعتها تمثل، وهي كانت موديل، ولما شوفتها قلتلهم إنها بتفكرني برغدة، وهتبقى حاجة مهمة".

وأضافت: "هنا الزاهد طول عمرها جميلة، ولكنها من الناس اللي ما باركتليش على الألبوم، وكنت بكلمها ورغم دا ما بركتليش".