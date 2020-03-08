الكل عرف .. محمد حماقي يغني أولى أغنيات ألبومه الجديد في 2020

تألق النجم محمد حماقي في حفل أقيم على مسرح الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، كما شهد الحفل عدد غفير من الجمهور ومحبين حماقي. وقدم حماقي من خلاله أغنيته الجديدة، والتي تحمل أسم الكل عرف، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومه الغنائي، والذي لم يستقر على أسمه حتي الآن، ويتم أيضًا طرح الألبوم في صيف 2020. طرحها ضمن ألبومه الغنائي، والذي لم يستقر على أسمه حتي الآن، ويتم أيضًا طرح الألبوم في صيف 2020. Advertisements كما قدم حماقي باقة لامعة من أجمل أغانيه التراثية والجديدة في الحفل، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها: أجمل يوم، يزلزل، قدام الناس، جري ايه، أحلى حاجة فيكي، ليه بيلموني، من قلبي بغني، من البداية، قادرين نعلمها، واحدة واحدة، عمره ما يغيب، أم الدنيا. بشكل كبير ومنها: أجمل يوم، يزلزل، قدام الناس، جري ايه، أحلى حاجة فيكي، ليه بيلموني، من قلبي بغني، من البداية، قادرين نعلمها، واحدة واحدة، عمره ما يغيب، أم الدنيا. يذكر أن النجم محمد حماقي طرح مؤخرًا كليب بعنوان راسمك في خيالي، كما كسر الكليب حاجز الـ 11 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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