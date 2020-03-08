في يوم المرأة العالمي.. افتتاح معرض الفنانة التشكيلية هالة الشافعي

يفتتح لفيف من المهتمين بالفن التشكيلى اليوم معرض الفنانة هاله شافعى فى تمام السابعة مساءاً بجاليرى النيل شارع محمد أنيس بالزمالك.
تعرض الفنانه عاشقة الباستيل هالة شافعى أكثر من ثلاثون عملاً متنوعاً لأول مرة وذلك بعد حصولها مؤخراً على عضوية جمعية الباستيل البريطانية العريقةلتعد السابقة الأولى لهذه الجمعية العريقة التى انتخبت فنانة مصرية عضوة بالجمعية التى أنشأت منذ 121 عاماً ولم يحظ بشرف الانضمام لها أى عضو غير بريطانى لتصبح هالة شافعى أول عضوة غير بريطانية وذلك تقديراً واعترافاً بموهبتها وعملها المستمر على تطوير فن إستخدام الباستيل بأكثر من تقنية.
يقام المعرض فى يوم المرأة ولاشك أن الفنانة هالة شافعى مثال مشرف للمرأة المصرية وهى تحظى بتقدير واحترام مجلس المرأة ولها نشاطات عديدة وأهداف كبيرة على المستويات.
يستمر المعرض لمدة ثلاثة أسابيع ومن المنتظر حضور كبار الشخصيات فى حفل الافتتاح تقديراً لجهودها وعملها المتميز.
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