هند صبري تتسلم جوائز المساواة بالمركز الثقافي الفرنسي

تتسلم اليوم الفنانة هند صبري جوائز المساواة بين الرجل والمرأة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بالمعهد الثقافي الفرنسي بالقاهرة وذلك بحضور السفير الفرنسي بمصر. كما يشهد اليوم عدد من الفعاليات الثقافية Advertisements المختلفة مثل تقديم عروض من بعض المدارس لمسرحية موليير الشهيرة " النساء العالمات " وذلك ضمن فعاليات شهر الفرانكوفونية. المختلفة مثل تقديم عروض من بعض المدارس لمسرحية موليير الشهيرة " النساء العالمات " وذلك ضمن فعاليات شهر الفرانكوفونية. وأخيرًا سيضم اليوم ايضًا أمسية تشارك فيها هند صبري وهي عبارة عن بعض المهن التي تمارسها النساء على الرغم من شهرة الرجال فيها مثل الفقة، العمارة، الجراحة وغيرهم وتشارك في تلك الأمسية عدد من النساء من بينهن سماح شحاتة، مي البطراوي، نسرين شكري وتدير اللقاء سلوى عجاج. فيها هند صبري وهي عبارة عن بعض المهن التي تمارسها النساء على الرغم من شهرة الرجال فيها مثل الفقة، العمارة، الجراحة وغيرهم وتشارك في تلك الأمسية عدد من النساء من بينهن سماح شحاتة، مي البطراوي، نسرين شكري وتدير اللقاء سلوى عجاج.

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