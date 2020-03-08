أربعة أفلام قصيرة ضمن برنامج حكايات طريق الحرير بلندن

يعرض أربع أفلام قصيرة ضمن فعاليات برنامج طريق الحرير بلندن التابع لمؤسسة shorts on tap للأفلام القصيرة، وهم فيلم سلام للمخرجة زين دريعي، رابتشر لياسمينا كراجة، فيلم عن خمسة اولاد والعجل لسعيد زاغة وفيلم عيني لأحمد صالح، سوف تقام العروض يوم الأربعاء 11 مارس في تمام السابعة مساءً بتوقيت لندن.

يشار إلى إن برنامج حكايات طريق الحرير

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هو سلسلة من الفعاليات الفنية التي بدأت في خريف عام 2018 وتستمر حتى 2020 وهي مقدمة من مؤسسة " بارجي " وجمعية " شوبس اون تاب " بلندن.

الجدير بالذكر إن فيلم "سلام" تدور أحداثه عن امرأة تكتشف استحالة تكوين عائلة مع زوجها فتفقد حلم الأمومة،

الفيلم من بطولة ماريا زريق، زياد بكري وغيرهم. أما فيلم "عن عيني " فهو مستوحى من أحداث حقيقية وتدور أحداثه عن مخاطر الحروب من منظور بضعة اطفال، وعن فيلم " رابتشر " فهو يتابع رحلة أربع مراهقين عرب أثناء بحثهم عن حمام سباحة عام في مدينة جديدة، وأخيرًا فيلم " عن خمسة اولاد وعجل " فهو مقتبس عن قصة قصيرة للأديب ريموند كارفر وتدور الأحداث بالأردن حول مدرس يحاول اكتساب ثقة ابنه.