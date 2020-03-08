انتهت حلقة الأخيرة في برنامج اكتشاف المواهب الشابة الأشهر عالميًا ذا فويس كيدز، بدورته الثالثة، والمذاع حصريًا على شاشة ام بي سي مصر.
وشهدت آخر حلقات ذا فويس منافسة شرسة دامت بين المتسابقينالذين وصلوا للمرحلة الأخيرة وهم محمد إبراهيم، وآمنة دمق، من فريق النجم عاصي الحلاني، وياسمين أسامة، ومحمد واكضيض، من فريق النجم محمد حماقي، أما فريق النجم نانسي عجرم فوصل منه أيضًا المشترك يوسف حسن.
واستطاع المتسابق محمد إسلام رميح، الفوز وحصوله على لقب أحلى صوت، وذلك من خلال تقديمه أغنية ألف ليلة وليلة، للنجمة الكبيرة أم كلثوم.
يذكر أن لجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز 3 تتألف من ثلاث مدربين لكل فريق، وفي هذا الموسم يشارك فيها كلًا من النجم عاصي الحلاني، والنجم محمد حماقي والنجمة نانسي عجرم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوز محمد إسلام رميح .. تفاصيل آخر حلقات ذا فويس كيدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.