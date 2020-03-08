هند صبري سفيرة سامسونج في تونس

أعلنت شركة سامسونج عن إختيار النجمة هند صبري لتكون سفيرتها في تونس، وقد تألقت هند في الحفل الذي تم الإعلان فيه بقميص وجاكيت دورادا تونسي من تصميم ميا للملابس ومن مكياج وشعر الاخوات جلامورس.
يشار أن هند صبري تعود
الجدير بالذكر أن المسلسل يتم تجهيزه ليعرض في موسم رمضان المقبل وهو من تأليف باهردويدار وإخراج أحمد علاء ومن إنتاج شركة سينرجي، المسلسل من بطولة هشام سليم، نضال الشافعي، ندى موسى وغيرهم من نجوم مصر وسوريا ولبنان.
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