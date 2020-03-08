هند صبري سفيرة سامسونج في تونس

أعلنت شركة سامسونج عن إختيار النجمة هند صبري لتكون سفيرتها في تونس، وقد تألقت هند في الحفل الذي تم الإعلان فيه بقميص وجاكيت دورادا تونسي من تصميم ميا للملابس ومن مكياج وشعر الاخوات جلامورس.

يشار أن هند صبري تعود

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لاستكمال تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد والذي تشارك بطولته مع النجم أحمد عز بعد أخر تعاون بينهم في فيلم الممر، ينتمي العمل لنوع الإثارة والتشويق وسيتم تصويره في أكثر من دولة وعلى الرغم من بدأ التصوير منذ فترة إلا إن العمل مازال دون اسم.

الجدير بالذكر أن المسلسل يتم تجهيزه ليعرض في موسم رمضان المقبل وهو من تأليف باهردويدار وإخراج أحمد علاء ومن إنتاج شركة سينرجي، المسلسل من بطولة هشام سليم، نضال الشافعي، ندى موسى وغيرهم من نجوم مصر وسوريا ولبنان.