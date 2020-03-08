خاص الفن- أمل بوشوشة ضيفة "مهيرة عبد العزيز"

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الفنانة والممثلة ​أمل بوشوشة​ لتصوير حلقة خاصة لبرنامج "غداً أجمل" الذي تقدمه الاعلامية مهيرة عبد العزيز، والتي تحاورها بأسئلة جريئة وعادة ما توقع ضيوفها في مقلب داخل الاستديو. وتعرض الحلقة قريبا.

وكانت قد حلت في حلقة سابقة مايا دياب، والتي ردت بجرأة على عدد كبير من الأسئلة ومن بينها اتهامها بأنها تعاني من إدمان عمليات التجميل، لتنفي هذه التهمة بشكل نهائي محاولة استدراج مقدمة البرنامج لتغيير الموضوع بطريقة ذكية. وأيضا حل العديد من النجوم العرب ضيوفا على البرنامج الذي يحظى بجماهرية.

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