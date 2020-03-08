ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان المصري ​رامي جمال​ بألبومه الجديد "أنا لوحدي"، مع زوجته وعدد كبير من أصدقائه مثل أيمي سالم، وأيمان العاصي، داخل أحد المطاعم على نهر النيل.

ونشرت ريم البارودي عددا كبيرا من مقاطع الفيديو اثناء احتفال رامي جمال بالألبوم، وظهر فيها وهو يقوم بالتوقيع الشخصي على الألبومات لأصدقائه، ومن ثم احتفالا ورقصا على ألحان أغنية "سقف سقف".

"أنا لوحدي" هو الألبوم الذي طرحه بالتزامن مع عيد الحب وذلك بعد طرح أغنيتين وأهمها كليب "سقف" وتخطت نسبة مشاهدته أكثر من 10 ملايين مشاهدة حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال يحتفل مع زوجته والأصدقاء في نجاح ألبوم "أنا لوحدي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.