مروة ناجي تشوق محبيها لفيديو كليب "لما لاقيتك" -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية ​مروة ناجي​ برومو أغنيتها التي ستطرحها قريبا وتحمل اسم "لما لاقيتك". وكشف البرومو الذي شوق الجمهور للعمل كاملا أن الأغنية من كلمات الشاعر المالكي ومن ألحان مصطفى العسال اما التوزيع فهو لمحمد مجدي كما ان الفيديو كليب من اخراج المخرج اللبناني فادي حداد.

وكانت مروة ناجي قد طرحت قبل اشهر قليلة فيديو كليب اغنيتها "حبيت من قلبي" التي حصدت نجاحاً كبيرا حتى ان عدد مشاهديها وصل الى حوالي 4 ونصف مليون مشاهد على قناتها الخاصة على يوتيوب

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