خاص الفن- زينة: اعتذرت عن أكثر من مسلسل حتى وصلني "جمع سالم"

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الممثلة المصرية زينة عن سعادتها بدخول السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "جمع سالم" الذى بدأت تصويره الأسبوع الماضي وحصلت على إجازة منه للمشاركة في مهرجان الأقصر للسينما الافريقية حيث تم تكريمها في افتتاح المهرجان يوم الجمعة الماضي وعادت الى القاهرة مباشرة بعد الندوة التي عقدت لها على هامش المهرجان.

وأوضحت زينة قى تصريح خاص لموقع "الفن" أنها تلقت أكثر من سيناريو خلال الفترة الماضية ولكنها لم تجد نفسها فيهم حتى جائها جمع سالم واعجبت به وقررت تقديمه، مشيرة إلى أنها سعيدة بالعودة للتعاون مع المخرج ايمان الحداد من جديد بعد تقديمها "زواج بالاكراه" قبل 5 سنوات وحقق نجاحاً جيداً، مضيفة إلى أنها سعيدة أيضاً بالفنانين المشاركين في البطولة والتي تحيهم وتتوقع تعاون مميز بينهم.

"جمع سالم" تأليف ​محمد ناير​ وبطولة زينة و​دلال عبد العزيز​ و​محمد شاهين​ وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان وجارى اختيار باقى الفنانين المشاركين في البطولة بالتزامن مع التصوير درامي اجتماعي حول فكرة "التبني"، والعلاقات الأسرية وتظهر زينة في العمل بدور جراحه.

وكانت آخر أعمال زينة علي شاشة التليفزيون مسلسل "ممنوع الاقتراب والتصوير"، للمخرج زياد الوشاحى وتأليف محمد الصفتى، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان فتحى عبد الوهاب و​نسرين أمين​، ومى القاضي ومحمد شاهين ​حازم سمير​ وعرض في عام 2018، وتدورأحداثه حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من مشاهيرالمجتمع. لكن دائمًا ما يكون هناك ثمن لتلك الشهرة تضطر إلى دفعه، فتقع جريمة قتل تتورط بها