كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامي مغاوري لـ"الخليج 365 الفني": "أنا ضد المنع والحظر.. وهذا سبب قلة تفاعلي على السوشيال ميديا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفتج سامي، قلبه لـ"الخليج 365 الفني" وتحدث عن أعماله الفنية الجديدة، وعن سبب عدم تفاعله على السوشيال ميديا، إلي نص الحوار..
كيف كانت تجربتك في مسرحية "علاء الدين"؟
مسرحية علاء الدين في الاساس عمل أجنبي وابطاله نجوم اجانب واتعمل فيلم واتصرف عليه مصاريف إنتاجية ضخمة جدًا فكان التساؤل هل نحن قادرين على تقديم العمل في نفس المستوى من الحيل والخدع والديكور والتمثيل، فكان حلمنا اننا نتفوق على هذا العمل الأجنبي وبالفعل عملنا بجد كبير جدًا ومثابرة واجتهاد وكانت رغبتنا أن نحن كمصريين مش أقل من اللي خارج مصر، والحمدلله حققنا هذا وكل الناس التي شاهدت المسرحية وخصوصًا الشباب والأطفال أبدوا إعاجبهم الشديد بالمسرحية موضحًا ذلك قائلًا:"أغلب الناس قالوا لنا أن احنا قد يكون تفوقنا على الأجانب"، وبالفعل هذا الرد سعدنا جدًا، ومن العوامل التي كانت سبب نجاح المسرحية هي كاريزمة وموهبة الفنان أحمد عز والكوميديان الصارخ محمد ثروت وهشام إسماعيل، وتارا عماد مبدعه فنانة مسرحية جميلة جدًا تحس انها وقفت على المسرح أكثر من مرة ومحمد جمعه ومجدي الهواري مخرج عملاق.
ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "طاقة حب"؟
هناك عدة عوامل جذبتني للمسلسل من ضمنها الشخصية عجبتني جدًا فانا أقدم شخصية رجل مثالي محدود الدخل ودئمًا يركز على قيمة العمل اليدوي وعندما يكبر ابنه سيحب فتاة غنية جدًا ولكن والده يرفض الزواج منها لانه فقير، وبيبدأ والده البحث عن عمل فيكتشف أنه كان يعمل بالنحاس في صغره فبيقوم بإنشائ صفحة على الفيسبوك وبيعرض عليها أعماله النحاسية، وهذه تعتبر أحدى مميزات الشخصية لانها بتطرح قيمة إيجابية وهي قيمة العمل.
هل تابعت ردود فعل الجمهور على دورك في المسلسل؟
لا لم أتابعها لاني جيل قديم مش بتابع على المواقع الإلكترونية لان الجيل الكلاسيكي لو لم يعرض العمل على التلفزيون لا يستطيع مشاهدته، ولكن بسمع أراء الناس في الشارع بقراء تعليقات ومنشورات الناس على الفيس وسعيد بردود فعلهم على الدور والمسلسل بشكل عام.
ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل"قوت القلوب"؟
جذبني المخرج مجدي ابو عميره الذي سبق وعملت معاه في مسلسل"ليلة القبض على فاطمة" كان وقتها مخرج منفذ لأستاذ محمد فاضل فعلاقتنا قوية جدًا من سنين طويلة وبينا تاريخ مشترك وبعيدًا عن علاقتنا فهو كبير جدًا وشريف في اختياره الممثلين مش بيختار صاحبه ولكن بيختار الممثل المناسب في الدور المناسب، وهو الذي قام بترشيحي للمسلسل فسبق وعملت معاه من 4 سنوات في مسلسل "قلب ميت" والمسلسل حقق نجاح كبير لذلك اول ما أخبروني أن المسلسل من إخراجه عرفت أني هبقي مناسب للدور، لأن لديه القدرة على حسن اختيار الممثل لذلك كل أعماله ناجحه، والسبب الثاني الذي جذبني هي الفنانة ماجدة زكي لانها ممثلة جميلة جدًا ورائعة وقديرة وتمتاز بخفة الدم وبتحترم شغلها وانا سبق وعملت معاها في مسلسل"أحلامك أوامر" من بطولتها، والسبب الثالث هي شركة الإنتاج سينرجي مصدر ثقة.
كم انتهيت من تصوير دورك؟
قربت على الانتهاء من نصف دوري لان انا نصف دوري كان في الحاره على المقهى لانني أجسد صاحب قهوة والثلث الآخر من دوري هتم تصويره في شوارع عامه.
ما رأيك في ردود فعل الجمهور على فيلم "صندوق الدنيا"؟
اولًا انا سعيد جدًا بمشاركتي في عمل عظيم وذو قيمة مثل هذا العمل، وثانيًا سعيد بردود فعل الجمهور على الفيلم رغم ظهوري فقد في اول 3 مشاهد والفيلم كله اتبنى على مشاهدي.
هل في شخصية من اللي قدمتها تشهبك؟
لا ولو هقدم نفسي في عمل هرفضه، ولكن يمكن شخصيتي في مسلسل "شبر ميه" تشبه شخصيتي الحقيقة.
ما الشخصية التي تتمنى تقديمها خلال الفترة المقبلة؟
لا يوجد شخصية معين فالدور الذي يعرض عليا لو عجبني بوافق عليه والعكس.
هل السوشيال ميديا لها دور في نجاح الفنان؟
السوشيال ميديا تتميز بانتشار جماهيري كبير ولكن نجاحه الفني بيرجع لاجتهاده الفني في الشخصية.
ما سبب قلة تفاعلك على السوشيال ميديا؟
انا وكيل نقابة المهن التمثيلية ومهمتي خدمة أعضاء الجمعية العمومية دون التدخل في اي توجهات وتفاعلي على السوشيال هيخليني ضد او مع ولو أصبحت معه هلاقي ناس مختلفه معايا والعكس، ومابين مع وضد وجهات نظر مختلفة، وأيضَا في ناس بتقول وجهة نظرها بإحترام وعلم وفي ناس لا تستطيع التعبير عن رأيها غير بقلة الأدب.
ما رأيك فما يحدث مع الفنان محمد رمضان ومنع أغاني المهرجانات؟
في أي قضية فنية في مع الفنان وفي ضد وانا لابد أن كون في منتصف المكان لا مع ولا ضد الفنان لاني لو معاه هكون مكلف بالدفاع عنه والعكس، وذلك سبب منصبي في النقابة وعندما أخرج من النقابة هكون أكثر فاعلية في هذا الموضوع، ولكن انا ضد المنع والحظر والقفل انا مع التقويم.
ماذا عن مشاركتك في رمضان2020؟
حتي الآن لم أتعاقد على عمل في رمضان، فانا مشغول بتصوير مسلسل قوت القلوب.
ماذا عن أعمالك السينمائية؟
لا يوجد.