كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامي مغاوري لـ"الخليج 365 الفني": "أنا ضد المنع والحظر.. وهذا سبب قلة تفاعلي على السوشيال ميديا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سامي مغاوري، مجتهد، ومحب للعمله، وصبور، ويحب الاختلاف في أعماله وهذا هو سبب نجاحه، وتميرزة بخفة دمه، حيث تألق في الكثير من الأدوار عبر مشواره الفني، وأضاف ثقلًا فنيًا لهذا التألق في أعماله الأخيرة ليثبت أنه موهبة كبيرة، وقدم العديد من الأدوار التي تركت بصمة في الوسط الفني.

وفتج سامي، قلبه لـ"الخليج 365 الفني" وتحدث عن أعماله الفنية الجديدة، وعن سبب عدم تفاعله على السوشيال ميديا، إلي نص الحوار..

كيف كانت تجربتك في مسرحية "علاء الدين"؟

مسرحية علاء الدين في الاساس عمل أجنبي وابطاله نجوم اجانب واتعمل فيلم واتصرف عليه مصاريف إنتاجية ضخمة جدًا فكان التساؤل هل نحن قادرين على تقديم العمل في نفس المستوى من الحيل والخدع والديكور والتمثيل، فكان حلمنا اننا نتفوق على هذا العمل الأجنبي وبالفعل عملنا بجد كبير جدًا ومثابرة واجتهاد وكانت رغبتنا أن نحن كمصريين مش أقل من اللي خارج مصر، والحمدلله حققنا هذا وكل الناس التي شاهدت المسرحية وخصوصًا الشباب والأطفال أبدوا إعاجبهم الشديد بالمسرحية موضحًا ذلك قائلًا:"أغلب الناس قالوا لنا أن احنا قد يكون تفوقنا على الأجانب"، وبالفعل هذا الرد سعدنا جدًا، ومن العوامل التي كانت سبب نجاح المسرحية هي كاريزمة وموهبة الفنان أحمد عز والكوميديان الصارخ محمد ثروت وهشام إسماعيل، وتارا عماد مبدعه فنانة مسرحية جميلة جدًا تحس انها وقفت على المسرح أكثر من مرة ومحمد جمعه ومجدي الهواري مخرج عملاق.