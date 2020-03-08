تراند اليوم : “ماجدة الرومي”.. و مجموعة من النجوم يعايدون المرأة في يومها العالمي

مجموعة من المعايدات وجهها النجوم والنجمات للمرأة في يومها العالمي الذي يصادف اليوم:

الفنانة اللبنانية ​ماجدة الرومي​ كتبت :”أعتقوا المرأة وأطفالها من بؤر الفقر والجهل، لقيام دول أقل إجراماً وحروباً.ثقفوا المرأةوعلّموها وشرّعوا لها أبواب العلم. ضعوا قوانين تحمي المرأة نفسياً وجسدياً من كلّ عنف وذلّ، لتقطفوا من سكينة قلبها أجيالاً على صورتها مؤهلة لتغيير واعد بكلّ ميادين الحياة.”

الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي كتبت:” كوني قويّة، عاملة، منتجة، طموحة، جميلة، مجنونة اوقاتًا وعاقلة اوقات اخرى، امّ حنونة، أخت وسند لاخواتها وصديقة صدوقة… كوني انتِ! ”

الممثل اللبناني مازن معضم كتب :”تحية الى من هي اساس المجتمع، تحية الى نضالها في عملها او في تربية اولادها”.