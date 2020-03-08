كتب امير فتحي في الأحد 8 مارس 2020 07:03 مساءً - خرج الدكتور ” مايك ريان ” المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية بتصريحات له مساء يوم الجمعة الماضية نافيا من خلالها ما تردد حول فرضية اختفاء فيروس كورونا المستجد بحلول فصل الصيف .
فقال إنه على الجميع الافتراض بأن الفيروس سيظل يتمتع بالقدرة على الانتشار وأنه من الخطأ الاعتقاد إنه سيكون موسميا ويختفي في الصيف مثل الإنفلونزا على حد قوله .
كما أكد على أن هذا الاحتمال هو افتراض دون دليل .. وأعرب مايك ريان عن أمله في أن يختفي الفيروس .
يذكر أن تصريحات منظمة الصحة العالمية جاءت بعدما أعلن مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة في وقت سابق عن فرضية محتملة تفيد بإمكانية أن يكون فيروس كورونا المستجد موسميا وبالتالي إحتمال تراجع خطورته في الأجواء الحارة أو الدافئة .
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية تجيب على سؤال : ” هل يختفي فيروس كورونا في فصل الصيف ؟ “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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