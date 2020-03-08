بابا الفاتيكان : ” أشعر إنني محبوس “

كتب امير فتحي في الأحد 8 مارس 2020 07:03 مساءً - ألقى ” البابا فرنسيس ” بابا الفاتيكان اليوم الأحد عظته وذلك من خلال الإنترنت من داخل الفاتيكان بدلا عن إلقائها عبر النافذة كالمعتاد منذ انتخابه في عام 2013 منعا لاحتشاد الناس وسط الإجراءات الاحترازية المتخذة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا .

لكنه ذهب إلى النافذة ولوح في صمت لبضع مئات فقط تجمعوا في الساحة الكبيرة والتي عادة ما تجتذب عشرات الآلاف وأبقى أغلبهم على مسافة آمنة تفصلهم عن الآخرين وشاهدوا البابا وهو يلقي عظته على أربع شاشات كبيرة بساحة القديس سانت بطرسبرج .

وقال بابا الفاتيكان في كلمته عن شعوره بإنه ” محبوس ” على حد قوله .. وأضاف : ” غريبة بعض الشيء هذه الصلاة .. اليوم والبابا محبوس في المكتبة لكنني أراكم وقريب منكم ” .

وتابع : ” أنا قريب في صلاتي من الناس الذين يعانون بسبب وباء كورونا المنتشر حاليا وكل من يرعونهم ” .