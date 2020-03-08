شاهد .. سخرية إليسا وسيرين عبد النور من وزير الصحة اللبناني

كتب امير فتحي في الأحد 8 مارس 2020 07:03 مساءً - خرج ” حمد حسن ” وزير الصحة اللبناني بتصريحات حول انتشار فيروس كورونا المستجد حرص فيه على طمأنة المواطنين بعبارة ” لا داعي للهلع ” على الرغم من إعلان الجهات المسئولة في لبنان عن انتشار فيروس كورونا وظهور إصابات جديدة .
الأمر الذي دفع كلا من الفنانتين اللبنانتين ” إليسا ” و ” سيرين عبد النور ” إلى الهجوم عليه والسخرية منه .
فكتبت إليسا في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” : ” لو بيخففو يقولولنا لا داعي للهلع وبيعملو شغلن متل ما لازم لأنو ما كنا وصلنا لهون .. لو ما إنتو هلقد مستخفين بصحة الناس ومعتبرين إنو لا داعي للهلع ” .
وتابعت : ” الكارثة صارت والفيروس منتشر لأنو نحنا مش ببلد .. نحنا بمنطقة موبوءة بالجهل والاستخفاف قبل المرض ” .
أما سيرين عبد النور فاستخدمت تصريحه ” لا داعي للهلع “وكتبت عبر حسابها على موقع تويتر ساخرة : ” الوزير : لا داعي للهلع .. الهلع : لا داعي للوزير .. لا داعي للهلع ” .
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