سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 8 مارس 2020

العين الإخباريةالأحد 2020/3/8 12:46 م بتوقيت أبوظبي
الدولار يواصل استقراره النسبي في بنوك مصر
واصل سعر الدولار في مصر استقراره أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنوك المصرية، وبلغ متوسط سعر الدولار على شاشة البنك المركزي المصري 15.58 جنيه للشراء مقابل 15.68 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وكان الجنيه المصري قد ارتفع أكثر من 50 قرشا (الجنيه = 100 قرش) مقابل الدولار منذ بداية 2020 حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، ليواصل الحفاظ على مركزه كثاني أفضل العملات أداء في 2019.
وتصدر بيانات التضخم لشهر فبراير/شباط الماضي يوم الثلاثاء المقبل. وكان معدل التضخم السنوي العام ارتفع للشهر الثالث على التوالي خلال يناير/كانون الثاني الماضي مسجلا 7.2% في المدن المصرية، مقارنة بـ7.1% في ديسمبر/كانون الأول السابق له.
وارتفع عدد الحالات الإيجابية لفيروس "كوفيد-19" المسجلة في مصر إلى 48 حالة منذ فبراير/شباط الماضي، بعد إعلان وزارة الصحة خلال اليومين الماضيين عن اكتشاف 45 حالة على متن باخرة نيلية كانت قادمة من أسوان إلى الأقصر.
أعلى سعر للدولار
سجلت شاشات مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في مصر عند 15.61 جنيه للشراء مقابل 15.71 جنيه للبيع. تلاه بنك البركة مسجلا 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع
بينما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.59 جنيه للشراء مقابل 15.69 جنيه للبيع. وهو السعر نفسه في بنوك عودة والمشرق والتعمير والإسكان والشركة المصرفية العربية الدولية والعربي الأفريقي والأهلي الكويتي.
السعر في أكبر بنك حكومي في مصر
واستقر سعر صرف الدولار عند 15.58 جنيه للشراء مقابل 15.68 جنيه للبيع لدى شاشات بنوك البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) في مصر.
كما تكرر السعر ذاته في بنوك مصر والمصرف المتحد والمصري الخليجي.
أقل سعر للعملة الخضراء
بينما سجل الدولار أقل سعر على شاشة بنك الإسكندرية مسجلا 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع.
أسعار اليورو والإسترليني
وارتفع سعر اليورو اليوم إلى 17.47 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع، كما زاد الجنيه الإسترليني مسجلا 20.17 جنيه للشراء و20.47 للبيع، بحسب شاشات البنك الأهلي المصري.
أسعار الريال والدرهم والدينار
واستقر سعر الريال السعودي عند 4.14 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع، وظل سعر الدرهم الإماراتي مستقرا عند 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.
بينما سجل الدينار الكويتي 50.81 جنيه للشراء و51.35 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.
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