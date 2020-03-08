تعرف على القاعدة اللوجستية البحرية الأكبر في الخليج العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقدم شركة أدنوك، المملوكة لشركة بترول أبوظبي الوطنية، خدماتها لمختلف شركات المجموعة وغيرها من العملاء في أنحاء العالم كافة. وتستفيد أدنوك للإمداد والخدمات من تميزها في تقديم خدمات الشحن الدولي والخدمات المتنوعة، لنقل المنتجات الهيدروكرونية من أبوظبي إلى عملاء الشركة حول العالم. أدنوك تعزز مكانتها ضمن الشركات الأقل كثافة في انبعاثات الكربون عالميا اقتصاد تفاهم بين "اقتصادية أبوظبي" و"أدنوك" لتعزيز "القيمة المضافة" وتعمل أدنوك على دفع عجلة تطوير قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ مكانتها كإحدى الدول العالمية في توريد الطاقة، إضافة إلى المساهمة الفعالة في النمو الاقتصادي العام للدولة.

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