سمية بعلبكي: مدرستي الغنائية حلبية.. وهذا هدفي تجاه الشباب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أطلقت الفنانة اللبنانية سمية بعلبكي قصيدتها الجديدة في حفلها الذي أقامته بقيادة المايسترو أندريه الحاج على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون في العاصمة السورية دمشق. ويقول مطلعها: " آت ويحملني إليك هيام" وهي من كلمات ايلي شويري وقدمتها في حفلها لأول مرة كرسالة حب منها لجمهورها في سوريا.

وقالت الفنانة اللبنانية لـ"فوشيا" على هامش حفلها إنها تحضر لعدد من الأغنيات الجديدة والقصائد التي ستطلقها لاحقا. مبينة أن أهم هذه القصائد هي للشاعر نزار قباني وألحان أحسان منذر وأغنيات عديدة بموضوعات متنوعة تتعاون فيها مع الملحن بلال الزين.

وكشفت عن أن سبب التأخير في إطلاق هذه الأغنيات هي الأوضاع العصيبة التي يمر بها بلدها لبنان لكنها شددت على أن إطلاق هذه الأغنيات قريب جدا.

وحول تقديمها حفلا في دار الأوبرا السورية قالت إن غناءها بدار الأسد للثقافة والفنون هي محطة مهمة جدا لها على صعيد مسيرتها الفنية، وأنها أضافت لمسيرتها بالغناء على هذا المسرح الذي استضاف أعظم أعلام الغناء في الوطن العربي.

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وأضافت بأن لقاء التواصل بين بيروت ودمشق عبر هذه الحفلة هو لقاء تواصل ومحبة، معتبرة أن الجميع بحاجة لفسحة أمل وفرح لكي يشعروا بوجودهم كبشر وأن هذه الحروب قد أثقلتهم بالمآسي ومثل هكذا تواصل يعبر عن تثبيت وجود الشعوب بأرضها وثقافتها.

وبينت أنه بسبب نشوئها على الأصالة في لبنان والتي تشابه في الأسس الأصالة في حلب، هي التي كانت نقطة الانطلاق في مسيرتها التي بدأت بها عن طريق حفلات عديدة في سوريا غنت بها التراث السوري والقدود الحلبية وعن طريق هذه الأصالة التي تشربتها منذ الصغر. منوهة إلى أن رسالتها تتجلى بأن تقترب مع هذا النوع الموسيقي من الشباب من أجل أن تبقى هذه الموسيقى الحقيقية موجودة.

يشار إلى أن سمية هي زوجة المايسترو نبيه الخطيب وكانت أولى انطلاقاتها عبر مشاركتها في عمل للرحابنة ضمن العمل التكريمي لـ "نصري شمس الدين" و"فيلمون وهبي"، على خشبة "مهرجانات بيبلوس الدولية".