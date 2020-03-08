كارول سماحة تتحدث عن جارتها منى الشاذلي

قالت الفنانة كارول سماحة إنها شجعت جيرانها في المجمع السكني الذي تسكن فيه على الركض يوميًا كما اعتادت، إلا أنها ليس لديها ‏أصدقاء مقربين من الجيران بحكم كثرة سفرها.‏

أضافت سماحة خلال لقائها مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين" على "ON" أن الإعلامية منى الشاذلي جارتها المقربة وأن ‏العلاقة بينهما طبيعية ولا يوجد بها تصنع، مشيرة إلا أنها ترددت في مكالمتها في منتصف إحدى الليالي لتطلب منها "ليمون" ‏لاشتياقها أن تتناول طبق سلطة.‏

يذكر أن كارول سماحة تواجدت مؤخرًا في باريس من أجل تصوير أغنيتها الجديدة "مش هعيش".‏

أغنية "مش هعيش" كلمات أمير طعيمة وألحان إسلام زكي وتوزيع ألكساندر ميساكيان ومن إخراج جاد شويري‎

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