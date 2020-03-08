كارول سماحة تتحدث عن جارتها منى الشاذلي

القاهرة - لايف ستايل
قالت الفنانة كارول سماحة إنها شجعت جيرانها في المجمع السكني الذي تسكن فيه على الركض يوميًا كما اعتادت، إلا أنها ليس لديها أصدقاء مقربين من الجيران بحكم كثرة سفرها.
أضافت سماحة خلال لقائها مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين" على "ON" أن الإعلامية منى الشاذلي جارتها المقربة وأن العلاقة بينهما طبيعية ولا يوجد بها تصنع، مشيرة إلا أنها ترددت في مكالمتها في منتصف إحدى الليالي لتطلب منها "ليمون" لاشتياقها أن تتناول طبق سلطة.
يذكر أن كارول سماحة تواجدت مؤخرًا في باريس من أجل تصوير أغنيتها الجديدة "مش هعيش".
أغنية "مش هعيش" كلمات أمير طعيمة وألحان إسلام زكي وتوزيع ألكساندر ميساكيان ومن إخراج جاد شويري
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