المغربية هند زيادي تطرح كليب "مجنونة" باليوتيوب

طرحت الفنانة المغربية، هند زيادي، أغنية جديدة تحت عنوان "مجنونة"، عبر قناتها الرسمية على موقع تحميل الفيديوهات، "يوتيوب".

وتعاونت هند مع الفنان المغربي، زهير بهاوي، الذي قام بكتابة كلمات "مجنونة"، وتلحينها، ووزعها المغربي، محمد الشريف.

واستعانت نجمة برنامج اكتشاف المواهب " إكس فاكتور"بالنجمة المغربية، الممثلة سامية أقريو التي تخوض لأول مرة في مسارها الفني تجربة دور تمثيلي في فيديو كليب غنائي، وأيضًا نجم مواقع التواصل الاجتماعية، الجزائري، "ريفكا"، من أجل مشاركتها كليب أغنيتها الجديدة، إضافة إلى "Mini Miss Maroc"، لينا أكدورء.

وصورت أحداث الكليب في مدينة الرباط، تحت إدارة المخرج المغربي، حسن الكرفتي، وكان الإشراف العام للعمل، لمدير أعمالها، والمنتج، أمين أحرميم، وقام "زاكي" بكل أعمال الجرافيك الخاص بالعمل

وتظهر في الكليب قصة حب تجمع بين الطرفين، ستكلل بالزواج رغم العديد من العقبات، داخل قالب كوميدي وطريف.

أغنية "مجنونة" بمثابة عودة لهند زيادي للساحة الفنية، بعد غياب دام لقرابة عام، وكانت آخر إصداراتها أغنية ""Amore"، التي حققت نجاحا كبيرا، ووصلت عدد مشاهداتها لقرابة 4 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

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