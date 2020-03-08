حسين الجسمي يختتم برنامج الميدان 2020 بأغنية “نفرش دروبك”

من منطلق حرصه ومتابعته وإهتمامه بالموروث التراثي المحلي عموماً، وفن اليولة الإماراتي خصوصاً، قدم النجم الإماراتي حسين الجسمي في حفل اختتام بطولة فزاع لليولة 2020 أغنية “نفرش دروبك” المهداة إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، من كلمات الشاعر عبدالله حمدان وألحان الفنان فايز السعيد، وتوزيع زيد نديم، وذلك في قلعة الميدان بالقرية العالمية في دبي.

ويحافظ حسين الجسمي على تواجده سنوياً في الحفلات الختامية للبطولة التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، على مدار دوراتها الأخيرة خصوصاً، بهدف المساهمة بدعم هذه النوعية من أصالة الموروث الشعبي الثقافي للآباء والأجداد، والذي يرتبط بخصوصية البيئة الإماراتية ونشأتها، لإيصالها وإستمرارها بين الأجيال الحالية والقادمة، مؤكداً سعادته بالمشاركة السنوية التي يعتز بها.

وشهد الحفل الختامي للبطولة حضوراً شعرياً للشاعر الإماراتي سيف السعدي، والفنانين الإماراتيين عيضة المنهالي وفايز السعيد اللذان قدما كل منهما مشاركة غنائية.

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