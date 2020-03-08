جوهرة تشعل السوشيال ميديا بمجموعة من الصور الجديدة

نشرت الفنانة الاستعراضية جوهرة مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث خضعت الى جلسة تصوير جديدة.

وعلقت جوهرة على الصورة قائلة : "افضل الدمية باربى". وذلك فى اشارة لها انها فضلت ارتداء ملابس عروسة باربى.

وتلقت جوهرة العديد من التعليقات الايجابية على الصورة حيث قال احد المتابعين : "سكر محلى محطوط على كريمة" وقال اخر : "مساء العسل يا قمر يا ملكة جمال العالم كله".

وكانت شاركت جوهرة، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جذابة وساحرة.

وظهرت الفنانة الاستعراضية جوهرة، ببدلة باللون الأحمر اللامع، وجمعت شعرها بتسريحة ذيل الحصان المرفوع.

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ووضعت الفنانة الاستعراضية جوهرة، ميكب بالألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية، وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر وجمال عينيها بالآيلاينر، واختارت أحمر شفاه باللون الكاشمير.

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