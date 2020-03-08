المطرب عمر كمال يحرج متحدث الجيش الإسرائيلي

القاهرة - لايف ستايل لا يفوت أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فرصة دون إبداء رأيه حول ما يدور في الوطن العربي من قضايا مثيرة للجدل، وآخرها التحدث عن أغنية بنت الجيران لثنائي مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش. وكتب أفيخاي أدرعي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" بنت الجيران الأغنية التي اجتاحت المنطقة العربية لحسن شاكوش وعمر كمال ايه رأيكم بيها سمعتوها في استاد القاهرة". وأعاد عمر كمال نشر بوست أفيخاي أدرعي وعلق قائلا :" مش عاوزينك تسمعنا". ولقى تعليق عمر كمال اعجاب متابعيه الذين أعربوا عن رفضهم لتدخل إسرائيل في شئون المصريين والعرب حتى وإن كان الأمر متعلق بالفن وليس السياسة. Advertisements قد يهمك أيضا: عمر كمال يكشف سبب حذف يوتيوب لمهرجان "عود البطل" عمر كمال يتحدى قرار "الموسيقيين" بعمل جديد مع أحمد شيبة

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