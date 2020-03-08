شكرا لقرائتكم خبر عن أول هدية لأحمد العوضي بعد إعلان قصة حبه لـ ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام الماضية، إعلان الفنان أحمد العوضي والنجمة ياسمين عبد العزيز، قصة حبهما وارتباطهما سويًا، بعد المناوشات المتبادلة التي حثت بين العوضي وشقيق ياسمين عبر منصات السوشيال ميديا، والتي انتهت بالإفصاح عن حبهما للجميع.

وحرص العوضى، على نشر صورة له أثناء تواجده في مدينة بيروت بلبنان، وهو يستقبل أول هدية له من إحدى معجباته الصغار، والتي جاءت عبارة عن ورد حمراء.

ونشر العوضي الصورة التي جمعته مع الطفلة، عبر حسابه بإنستجرام، ليستقبل عددًا كبيرًا من الإعجابات والتعليقات خلال دقائق من نشره للصورة التي ظهر فيها وهو يبستم للطفلة في أحد الشوارع.

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وعلى سياق آخر، تعرضت النجمة ياسمين عبد العزيز، لهجوم شرس من شقيقها وائل عبد العزيز، بسبب علاقتها العاطفية مع الفنان أحمد العوضى، إلا أن ياسمين أكدت مواصلة حياتها وعملها بشكل طبيعى للغاية، وكأنها ليست طرفًا في الأزمة، وشاركت الكثير من صورها داخل كواليس تصوير مسلسلها "ونحب تانى ليه" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

اختارت ياسمين عبد العزيز المؤلف عمرو محمود ياسين، لرغبتها فى تقديم عمل اجتماعى رومانسى، وهو بالفعل ما يتحقق فى "ونحب تانى ليه" الذى يناقش الكثير من قضايا المرأة ، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق السيناريو إلى قصص الحب التى يقابلها المرء فى حياته سواء سيدة أو رجل، وكيف يتعامل معها البشر، خاصة مع تواجد الأزمات الفكرية والتربوية وخلافه .

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.