شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للمرأة.. هكذا تناولت السينما قضايا النساء وانتصرت لهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوافق اليوم الأحد 8 مارس، الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والذى يهدف إلى تشجيع المساواة بين الجنسين، وتسهيل حق المرأة في الحصول على عمل، ورغم مرور أكثر من مئة عام على الاحتفال بيوم المرأة منذ عام 1909 وحتى الآن، إلا أنه مازالت تبحث المرأة عن حقوقها وتنادى بها، وبالنظر إلى السينما نجدها على مدار تاريخها اهتمت بمناقشة قضايا المرأة المختلفة والانتصار لحقوقها والأمثلة كثيرة على ذلك.

فيلم أريد حلاً عام 1975

قدمت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة الفيلم مع المخرج سعيد مرزق، وألقى العمل الضوء قضية مهمة وهى حق المرأة في الخلع و قف بجانبها في المطالبة بالتعامل معها كإنسان له مطلق الحرية في تقرير مصيره وجعل المرأة لها الحق في رفع قضايا الخلع حيث تدور أحداثه بين درية وزوجها الدبلوماسي مدحت ووصول الحياة بينهما الى طريق مسدود، فتطلب منه الطلاق ولكنه يرفض، فتضطر إلى اللجوء للمحكمة ورفع دعوى للطلاق منه، في الوقت الذي تلتحق فيه كمترجمة في إحدى الجرائد، وتنمو علاقة حب بينها وبين رؤوف صديق أخيها، تدخل درية في متاهات المحاكم وتتعرض لسلسلة من المشاكل والعقبات التي تهدر كرامتها.



فيلم اريد حلا

فيلم أنا حرة 1959

بطولة لبنى عبد العزيزومقتبس عن رواية للكاتب احسان عبد القدوس وإخراج صلاح أبو سيف، ويعد واحد من أهم الأفلام التي تحدثت عن حرية الفتاة في التعليم والزواج بمن تحب وتحررها من قيود المجتمع ومن كلام الناس والأعراف السائدة وقتذاك وحقها في الحياة التي ترغبها هي لا التي يخططونها لها، وألا يكون محور حياتها الأساسي الزواج فقط حيث تدور أحداثه حول فتاة نشأت في مجتمع ذكوري بحت، لا يعطي للمرأة حقها، ولكنها تتمرد على هذا الوضع وتدخل الجامعة فتكتشف أن أمانيها في الحرية هي مجرد أشياء بسيطة بالنسبة لمعنى الحرية.



فيلم انا حرة

فيلم عفوا أيها القانون 1985

بطولة نجلاء فتحى وإخراج ايناس الدغيدى والذى ألقى الضوء على قضايا الشرف والفرق بين الرجل والمراة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، حيث تكتشف الزوجة "هدى " خيانة زوجها وتضبطه متلبس بجريمة الزنا تقوم بإطلاق الرصاص عليه، فتطبق على هدى عقوبة الحبس لمدة 15 عاما ذلك أن القانون يفرق بين المرأة والرجل في جرائم الشرف.



فيلم عفوا ايها القانون

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مراتي مدير عام 1966

بطولة النجمة الراحلة شادية وإخراج فطين عبد العزيز وناقش بطريقة كوميدية دور المرأة كمسؤولة عن عمل، وكيفية قبول الزوج أن تكون زوجته مديرته، ونظر العاملين معه له، ونرى علاقة بين رجل وزوجته، مبنية على الاحترام المتبادل، والتعاون، والتكافؤ، وبينما تحرص هذه المرأة على الترقي الوظيفي والعلمي، بتشجيع من زوجها.



فيلم مراتى مدير عام

الشقة من حق الزوجة 1985

بطولة محمود عبد العزيز ومعالي زايد وإخراج عمر عبد العزيز ويناقش قضية حقوق المرأة بعد الطلاق من خلال سمير موظف في إحدى المصالح الحكومية، بعد قصة حب، يقترن بزميلته كريمة ابنة رئيسه في العمل، وبعد الزواج، تبدأ المشاكل المادية، فيقرر سمير شراء تاكسي بالتقسيط، من أجل تلبية احتياجات أسرته، وهنا تشعر كريمة بالملل بسبب انشغال زوجها عنها وتشجعها والدتها نازلي على التمرد وطلب الطلاق، ليبدأ النزاع حول ملكية الشقة.



فيلم الشقة من حق الزوجة

فيلم بنتبن من مصر عام 2010

بطولة زينة وصبا مبارك وتأليف وإخراج محمد أمين ويعد من الأفلام الحديثة التي سلطت الضوء على وضع المرأة في المجتمع الحديث، انتشار العنوسة وتأخر سن الزواج عند الفتيات نتيجة أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية، ولا يتعلق بشكل مباشر بالأخلاق أو الجمال من خلال ضع فتاتين تجاوزا سن الثلاثين في مجتمع يقيم الفتاة وفق سن زواجها وما يقع على هذا من المجتمع من قهر.



يلم بنتين من مصر

فيلم 678 عام 2010

بطولة نيللى كريم وبشرى وباسم سمرة وماجد الكدوانى وتأليف وإخراج محمد دياب، وتناول الفيلم قضية حساسة للغاية وهى ظاهرة التحرش الجنسي ومعاناة الفتاة النفسية والأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي أدت لتصرفات كهذه من خلال قصص ثلاث نساء ينتمين إلى طبقات اجتماعية مختلفة: فايزة الباحثة عن العدل في يأس والسيدة الثرية صبا التي تعمل في تصميم المجوهرات فهى في طور التعافي بعد الإعتداء الشديد الذي تعرضت له، بينما تجلب الكوميديانة نيللي على نفسها غضب العامة عندما تتجرأ على رفع دعوى تحرش جنسي.