شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفل نجوم الفن بيوم المرأة العالمى.. تعرف على رسائلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عدد كبير من الفنانين بيوم المرأة العالمى، على حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث كتبت الفنانة نوال الكويتية، قائلة:" كل عام وكل مرأه بخير تحية تقدير ومحبه، فالمرأة هي الصبر والتضحية، وقالت الفنانة لطيفة تحيه مني الى اقوى مرأة في يوم المرأة العالمي .. المرأة العربية انتي أقوى واحدة".

وكتب الإعلامى نيشان، قائلا:" من يَستَهين بِقُدُرات النساء، يجب أن تُعادَ طفولتُه من غير أُمّ"، وقالت الفنانة ميريام فارس تحيه الى المرأة ليس اليوم فقط إنما كل يوم تحية إلى كل امرأة طموحه، قوية، ناجحة ومنجزة. المرأة هي عامود المجتمع منها خرجنا الى الحياة و على يديها تربينا ، والتحية الأكبر لكل امرأة صابرة حتى تنال كل حقوقها وخاصة المرأة اللبنانية".

أما الفنانة كارول سماحة، فقالت بمناسبة يوم المرأة العالمي أستذكر معكم قصيدة المطلقة للشاعر علي المولى، هذا العمل الذي سأفتخر به دائما في مسيرتي الفنية، هو صرخة المرأة المطلقة والمستضعفة، واقع تعيشه شريحة كبيرة من النساء في معظم المجتمعات العربية".

وكتبت الفنانة نجوى كرم، قائلة: المرأة هي الأم والأخت والحبيبة والزّوجة الفاضلة يللي بتشتغل كرمال مستقبل المجتمع ينعاد عليكن"، وقال الفنان قصى خولى " وراء كل امرأة عظيمة... نفسها. الى أمي وكل أمهات الكون وكل امرأة كل عام وأنتنّ بألف خير".

وقالت الفنانة سيرين عبد النور، قائلة:" ‏بعالمنا العربي انتي جبارة ... ‏صعب تكوني ام وزوجة وعاملة ببلاد ما بتأمنلك قانون يحمي ابسط حقوقك عايشة بحاضر غير مفهوم ومستقبل مجهول وبعدك عندك امل بحالك وقادرة تبتسمي بوج ولادك وتكوني شريكة داعمة للرجل وتحلمي تحققي طموحاتك وتتعلمي وتحققي ذاتك شو حلوة انتي ".



سيرين عبد النور



قصى خولى



كارول سماحة



كاظم الساهر

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لطيفة



نجوى كرم



نوال الكويتية



نيشان



ياسمين صبرى

ويحتفل العالم اليوم الأحد باليوم العالمى للمرأة، الذى يحل فى الثامن من شهر مارس من كل عام، متضمنا احتفاء العالم بكل دوله بالنساء ونضالهم وتضحياتهم، وتختف طرق الاحتفال باختلاف الدول، ولكنها تلتقى فى تقدير المرأة والاعتراف بدورها وأهميته.

ويشهد العالم فى 8 مارس مسيرات واحتجاجات وإضرابات وصولا إلى إصدار دراسات احتفاء باليوم العالمى للمرأة، الذى يتم الاحتفال به فى هذا التاريخ من كل عام، فى مسعى لتكثيف وتنسيق الجهود لتحقيق المساواة مع الرجل.

وأحيا أنصار المساواة بين الجنسين يوم المرأة العالمى الذى يوافق اليوم الأحد 8 مارس، باحتجاجات وجلسات نقاشية واحتفالات فى عدد من المدن والعواصم العالمية.

وفى هذا اليوم من كل عام، يعترف العالم بكل دوله ومجتمعاته بدور المرأة ومسيرتها فى الحياة، ويعمل على حشد الدعم لصالح حقوق المرأة، وتكون الاحتفالات السنوية المتكررة ركيزة للتعبير عن الاحترام العام للمرأة وتقدير إنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.