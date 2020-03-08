شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى لهنا الزاهد: "لو محمد صبحى اكتشفك كممثلة فأنا اكتشفتك كمزة المزز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصريحات متبادلة بين الفنانة هنا الزاهد وساندى، بعدما قالت الأخيرة، إنها من اكتشفت هنا الزاهد، وأدخلتها لعالم التمثيل، لترد هنا الزاهد، قائلة "الأستاذ الكبير محمد صبحي هو أول من دخلني عالم التمثيل سنة 2009 مش حد تاني و كان شرف ليا وشكرا".

ساندى عادت مجددا وردت على حديث هنا الزاهد وتصريحاتها قائلة "لو هنفترض إن الفنان محمد صبحي اكتشفك كطفلة .. فهعتبر نفسي اكتشفتك كمزة المزز .. أولا ما تزعليش من صراحتي إني زعلت منك هي مجرد صراحة فى إجاباتي على الإعلاميين ولست بحاجه لافتعال مشكله وإذا كنت بفتخر انى اكتشفتك كممثله فأنا بتكلم عن وقت شهرتك مش طفولتك وده من حبى"



ساندى على تويتر

وكانت الفنانة هنا الزاهد قد كشفت عن بوستر فيلم "الغسالة"، والتي تشارك فى بطولته، حيث نشرت بوستر الفيلم عبر حسابها على "انستجرام"، وعلقت عليه قائلا "الغسالة دارت .. قريبًا بجميع دور العرض .. قريبا .. تفتكروا مين في الفيلم".

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ويشارك في الفيلم الفنانة شيرين رضا والنجم محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، حيث انطلق تصويره السبت الماضى في احدى الشقق بمنطقة الزمالك، وهو من إنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

وكان آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "الواد سيد الشحات" فى شهررمضان الماضى، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، وجمعها بزوجها أحمد فهمي للمرة الأولى، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.