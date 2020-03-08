فن ومشاهير

"مصر والإمارات وبريطانيا".. تامر حسنى فى رحلة تستغرق 24 يوما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش نجم الجيل تامر حسنى حالة من النشاط الفني خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلمه الأخير "الفلوس"، ومن المقرر أن يعيش خلال 24 يوم رحلة ما بين مصر والإمارات وتنتهى في بريطانيا، وذلك من خلال الحفلات التي سيحييها في هذه الفترة القصيرة وذلك نظرا لنجوميته ومدى شعبيته وقاعدته الجماهيرية الكبيرة والمختلفة في أنحاء العالم.

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يبدأ النجم تامر حسنى أولى حفلاته يوم 12 من شهر مارس الجارى في حفل غنائى يجمعه بالنجمة اللبنانية نانسى عجرم بالإضافة الى عرض "فاير وركس" للفنان أحمد عصام، ودون أي راحة وفى اليوم التالى مباشرة والموافق 13 من نفس الشهر، يلتقى بجمهوره من خلال حفل في إحدى الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر.

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وبعد أيام قليلة يسافر تامر حسنى الى دول الامارات الشقيقة وتحديدا في 19 من نفس الشهر ليلتقى بجمهوره من مختلف الدول العربية من خلال حفلا غنائيا بالجامعة الأمريكية وهى المرة الأولى التي يغني فيها نجم الجيل، وبعدها يعود الى أرض الوطن مصر، ليحتفل بعيد الأم يوم 21 من خلال حفل ضخم داخل نادى وادى دجلة ويقتصر على أعضائه فقط، وبعد مرور ما يقرب من 10 أيام يسافر الى دولة بريطانيا العظمى لإحياء حفل غنائي يوم 4 من شهر ابريل المقبل وتحديدا في العاصمة لندن.

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وسجل فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى 45 مليوناً و9 ألف جنيه في شباك التذاكر، بحسب بيان إيرادات غرفة صناعة السينما، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، اخراج سعيد الماروق، حيث مازال الفيلم يحقق إيرادات جيدة يومياً منذ انطلاق عرضه في شباك التذاكر.

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وأكدت الشركة المسئولة عن توزيع فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى عالميًا، أنه أول فيلم عربى يعرض فى 40 ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا ويحقق نجاحا جماهيريا غيرمسبوق.

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وانطلق فيلم "الفلوس" داخل دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبرالماضي، ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، والعمل قصة تامرحسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

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تدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

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