شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى وكريم عبد العزيز ويسرا ضيوف السقا فى برنامجه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم أحمد السقا في تصوير برنامجه الجديد، بالنجم محمد هنيدي حيث سافر إلى بيروت الأسبوع الماضى، تحت إدارة المخرج اللبناني باسم كريستو، ويتكتم السقا على تفاصيل البرنامج، ولم يستقر حتى الأن عرضه على قناة محددة، لذلك ننشر بعض من ضيوف السقا الذى يستضيفهم فى البرنامج، منهم النجم كريم عبد العزيز والنجمة يسرا والنجم أمير كراره وغيرهم من النجوم الذى لم يتم الإفصاح عنهم للحديث عن ذكرياتهم القديمة خلال الحلقة.





ويعتمد فكرة برنامج أحمد السقا، على الذكريات القديمة للنجوم وطرح صور قديمة خلال الحلقة، ، وينتهى السقا من تصوير البرنامج بالكامل خلال شهر وقبل حلول شهر رمضان المقبل، ومن المقرر تصوير البرنامج بالكامل في لبنان في أحد الاستديوهات الخاصة.

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ومن ناحية أخرى يظهر السقا ضيف شرف فى مسلسل "نساء من ذهب" للنجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، للمخرج وائل إحسان، الذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقررالإعلان عن أسمائهم تباعًا.

ويكتفى السقا بظهوره فى موسم دراما رمضان المقبل كضيف شرف فقط، حيث لن يتواجد بأى مسلسل يتولى بطولته، وكان السقا قد قدم العام الماضى مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، بينما ينشغل هذه الفترة بتصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "العنكبوت" المقرر طرحه في دور العرض بموسم عيد الفطر ويشاركه البطولة منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، زكى فطين عبد الوهاب، ويزو ومحمد ممدوح كضيف شرف وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

والمسلسل مأخوذ من الفورمات الأمريكى التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التى تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.