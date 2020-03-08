شكرا لقرائتكم خبر عن والدة أحمد عبد الله محمود تشكر القضاء بعد إيقاف حكم بالحبس على ابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الكاتبة حنان البنى، والدة الفنان أحمد عبد الله محمود، علي إيقاف تنفيذ الحكم الأخير بالحبس عامين الصادر في حق ابنها علي خلفية توقيعه وصل أمانة قيمته نصف مليون جنيه لزوجته السابقة سارة نخلة بتوجيه خالص الشكر للقضاء المصري بقولها : كل الإجلال و الإحترام لقضاة بلادي الغالية مصر.. شكرا إيقاف تنفيذ الحكم .. أشكرك بلادي الحبيبة و أهلها و دعواتهم المستجابة برد الحقوق لأصحابها..الحمدلله حمدا جميلا كثيرا طيبا".

يأتي ذلك في إطار الخلافات التي نشبت بين كلاً من الفنان احمد عبد الله محمود وزوجته السابقة الفنانة سارة نخلة حيث نشبت العديد من الأزمات بينهم ووصلت لساحات المحاكم.

وكانت الكاتبة حنان البنى، قد وجهت في وقت سابق الشكر للقضاء المصرى عقب صدور حكم محكمة بتاريخ 30 ديسمبر، برفض دعوى الطلاق للضرر المرفوعة من الممثلة سارة جهاد نخلة ضد زوجها الفنان الشاب أحمد عبد الله محمود، والتى قبلت برفض الدعوى، وقالت عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "شكرا لرجال القضاء النزيه.. شكرا قضاة بلادى الغالية مصر".

وفى وقت سابق أيدت محكمة جنح الاستئناف الحكم الصادر من أول درجة بمعاقبة الفنان أحمد عبد الله محمود بالحبس عامين لعدم سداده إيصال أمانة، لصالح الفنانة سارة نخلة، لعدم حضوره، وأجرى الفنان معارضة استئنافية.

على جانب آخر ينتظر احمد عبد الله محمود طرح أحدث أعماله الفنية الممثل في فيلم "الهجام"، الذي يقوم ببطولته وإخراج مرقص عادل، وينتمى لأعمال البطولة الشبابية، ويشارك فى بطولته الفنان أحمد عبد الله محمود، ووائل عبد العزيز ومحمود فارس وعمر الشناوى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض، وقد انتهي من تصويره منذ فترة طويلة، ولم يتم تحديد موعد طرحه إلي الآن.

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