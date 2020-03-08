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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
هنأ الفنان الفلسطيني محمد عساف، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، المرأة، بمناسبة يومها العالمي الموافق 8 مارس.
وكتب: "تحية للمرأة في كل مكان، وللمرأة الفلسطينية الصامدة المقاومة لكل أشكال الظلم والاضطهاد، حامية البيت والحقل و البلاد، لكِ الحب والتقدير والاحترام، عاش الثامن من آذار وكل عام وأنتن بخير".
يذكر أن محمد عساف، طرح مؤخرا أحدث أغانيه "شوهالحلاوة" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.
كانت هذه تفاصيل خبر في اليوم العالمي للمرأة.. محمد عساف: "عاش الثامن من آذار وكل عام وأنتن بخير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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