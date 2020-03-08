في اليوم العالمي للمرأة.. محمد عساف: "عاش الثامن من آذار وكل عام وأنتن بخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأ الفنان الفلسطيني محمد عساف، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، المرأة، بمناسبة يومها العالمي الموافق 8 مارس.

وكتب: "تحية للمرأة في كل مكان، وللمرأة الفلسطينية الصامدة المقاومة لكل أشكال الظلم والاضطهاد، حامية البيت والحقل و البلاد، لكِ الحب والتقدير والاحترام، عاش الثامن من آذار وكل عام وأنتن بخير".

يذكر أن محمد عساف، طرح مؤخرا أحدث أغانيه "شوهالحلاوة" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.