بالصور| "الأقصر للسينما الأفريقية" يكرم ميمونة ندياي في يوم المرأة العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الفنانة الأفريقية ميمونة ندياي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام.

وقالت مديرة المهرجان عزة الحسيني، إن ميمونة تستحق التكريم، لأنها امرأة قوية.

كان المهرجان كرم كل من سهير ترك أرملة الفنان فريد شوقي، الفنانة رانيا فريد شوقي، المخرجة عبير فريد شوقي، المخرجة شويكار خليفة، الفنانة لبلبة أمس احتفالا بيوم المرأة العالمي.

يُذكر أن المهرجان أقام ندوة لميمونة ضمن برنامج تكريمها، في دورته التاسعة، بفندق هيلتون.