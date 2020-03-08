محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
كرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الفنانة الأفريقية ميمونة ندياي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام.
وقالت مديرة المهرجان عزة الحسيني، إن ميمونة تستحق التكريم، لأنها امرأة قوية.
كان المهرجان كرم كل من سهير ترك أرملة الفنان فريد شوقي، الفنانة رانيا فريد شوقي، المخرجة عبير فريد شوقي، المخرجة شويكار خليفة، الفنانة لبلبة أمس احتفالا بيوم المرأة العالمي.
يُذكر أن المهرجان أقام ندوة لميمونة ضمن برنامج تكريمها، في دورته التاسعة، بفندق هيلتون.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| "الأقصر للسينما الأفريقية" يكرم ميمونة ندياي في يوم المرأة العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.