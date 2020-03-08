عمر كمال :"ميسي بيسمعني أنا وحسن شاكوش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر المطرب عمر كمال مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر في الفيديو لاعب كرة القدم الأرجنتيني ميسي، وهو يستمع لأغنية "بنت الجيران" من داخل سيارته. Advertisements وعلق "كمال": "ميسي بيسمع عمر كمال وشاكوش". يذكر أن مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش طرحا مؤخرًا مهرجان "عود البطل"، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو. وتخطت الأغنية حاجز الـ14 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، منذ بداية طرحها، وكانت قد حققت 7 ملايين في يوم واحد لكن تم حذفها، قبل أن يعيد مطربا المهرجانات نشرها مرة أخرى.

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