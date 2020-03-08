رانيا يوسف: "أنتِ سلاح نفسك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة رانيا يوسف رسالة للمرأة، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، اليوم الموافق 8 مارس.

وكتبت "رانيا" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "أنتِ سلاح نفسك، كوني قوية بعلمك وعملك".

وحرصت رانيا يوسف على حضور حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي أقيم في معبد الأقصر، يوم الجمعة الموافق 7 مارس.

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يرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، وتحمل الدورة التاسعة اسم الفنان الراحل فريد شوقي، إذ يتم الاحتفال بمئويته في حضور أسرته، ومن المقرر أن يتم تكريم فرقة رضا بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها.

وُعرض لرانيا يوسف مسلسل "مملكة إبليس"، وهو من بطولة غادة عادل، أحمد داود، إيمان العاصي، خالد أنور، كريم قاسم، محمود الليثي، سلوى خطاب، صبري فواز.