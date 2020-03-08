ريتشارد الحاج يطلق ثاني مواسم " الاوديشن "

يطلق المنتج ريتشارد الحاج، ثاني مواسم برنامج المسابقات والذي يحمل أسم الأوديشن، وذلك في حلقات شهرية عبر قناة خاصة على اليوتيوب.

وقد كشف ريتشارد الهدف من البرنامج وهو منح فرص

للمواهب الجديدة في مجال الموسيقى والغناء، وأكد إن مصر مليئة بالمواهب الشابة التي تستحق المساندة.

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وأضاف قائلًا : "إن البرنامج بعيد كل

البعد عن التجارة وقد أثبتت التجارب الأخيرة ذلك وطالب في النهاية بأن يتواصل مع البرنامج كل أصحاب الأصوات الجيدة".

وفي النهاية أوضح ريتشارد إن الموسم الأول نتج عنه 15 فائز وسيتم الكشف عن أغاني سينجل لهم خلال الأسبوعين المقبلين.