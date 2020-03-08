ثلاث أفلام وثائقية طويلة بعد تعاون الهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد الأوروبي

أسفر التعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالهيئة الوطنية للإعلام، تحت رئاسة حسين زين وبين الاتحاد الأوروبي، عن إنتاج ثلاثة أفلام وثائقية طويلة لعام 2020 وهم "وطن بالاختيار" للمخرجة حنان راضي، "مية الحجر" للمخرج مهاب زنون وأخيرًافيلم "قارب النجاة" لمحمد الميهي.
تم إنتاج الأفلام الثلاثة بالطرق الحديثة في الإعلام الجديد " كروس ميديا"، وقد اشترك مجموعة من الإعلاميين من أبناء ماسبيرو من الإذاعة والتلفزيون والقنوات المتخصصة
يذكر أن اللجنة التي قيمت الأعمال المقدمة مكونة من الفرنسي دومنيك تيري، الفرنسي جيل ترينل، وذلك بحضور الوزير مفوض إبراهيم العافية من مكتب الاتحاد بالقاهرة والذي أشاد بجودة الأفلام ومدى احترافيتها.
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