فن ومشاهير

ثلاث أفلام وثائقية طويلة بعد تعاون الهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد الأوروبي

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أسفر التعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالهيئة الوطنية للإعلام، تحت رئاسة حسين زين وبين الاتحاد الأوروبي، عن إنتاج ثلاثة أفلام وثائقية طويلة لعام 2020 وهم "وطن بالاختيار" للمخرجة حنان راضي، "مية الحجر" للمخرج مهاب زنون وأخيرًا

فيلم "قارب النجاة" لمحمد الميهي. 

 

تم إنتاج الأفلام الثلاثة بالطرق الحديثة في الإعلام الجديد " كروس ميديا"، وقد اشترك مجموعة من الإعلاميين من أبناء ماسبيرو من الإذاعة والتلفزيون والقنوات المتخصصة

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وقطاع الأخبار في المنحة التدريبية، والتي أقيمت على مدار عامين بدعم من الإتحاد الأوروبي لدعم العاملين في مجال الإعلام. 

 

 

يذكر أن اللجنة التي قيمت الأعمال المقدمة مكونة من الفرنسي دومنيك تيري، الفرنسي جيل ترينل، وذلك بحضور الوزير مفوض إبراهيم العافية من مكتب الاتحاد بالقاهرة والذي أشاد بجودة الأفلام ومدى احترافيتها.

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