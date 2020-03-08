صورة نادرة من طفولة فنانة شهيرة..من هي؟

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا نادرة لسيدة الشاشة العربية الفنانة الراحلة ​فاتن حمامة​ وهي طفلة صغيرة. وقد ظهرت بملامحها البريئة والجميلة والهادئة التي تميزت بها طوال حياتها ومسيرتها الفنية العريقة.

ويبدو ان فاتن قد حظيت طوال حياتها بجمال فائق حتى ان بعض المتابعين اشاروا الى انها حظيت بجمالها منذ الطفولة مشيرين الى افتقادهم لهذا النوع من الجمال الطبيعي الذي اصبحنا نشتاق اليه على الشاشات في ظل وجود عمليات التجميلية التي غيرت ملامح العديد من النجمات في هذه الفترات الاخيرة.

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