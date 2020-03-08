ميرنا وليد - بيروت - أهدت الفنانة المصرية ​رنا سماحة​ اغنيتها "مخلوقة ليه" التي سبق ان طرحتها في 2015 لجميع النساء بمناسبة يوم المرأة العالمي وكتبت على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي : وانا بعمل الاغنيه دي كنت بعملها من قلبي عشان بتعبر عن حالي وحال بنات كتير وكنت عايزه اوصل رساله لكل الي شايف ان الست مش مسموحلها يبقى لها طموح ولا كيان و في يوم المرأة العالمي بهدي الاغنيه دي لكل ست وبنت ف كل العالم كل عام وانتي بطلة حرب رمز لدين محبه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رنا سماحة تهدي هذه الاغنية للنساء في يوم المرأة العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.