ميرنا وليد - بيروت - صرحت المصرية زينة في المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان الاقصر للسينما الافريقية أن التمثيل كان حلمها منذ ان كانت طفلة في سن التاسعة موضحًة أن بدايتها كانت عبر مشاركتها في مسرحية "جزيرة القرع" للمخرج المصري رامي إمام الذي ذهبت اليه وطلبت العمل معه. واضافت أنها كانت تشتري كتب خاصة بتاريخ السينما منذ صغرها وكانت جدتها تشجعها على الاستمرار في ذلك إلا أن والدتها كانت ترفض تمامًا الاتجاه لذلك: "ماما وقفت في طريقي وذهبت بدون علمي وسحبت أوراقي من المعهد لرفضها التام دراستي للسينما، وقدمت لي في كلية تجارة إنجليزي وأجبرتني على الدراسة بها".

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كانت هذه تفاصيل خبر زينة تكشف أسرارا عن طفولتها لأول مرة... أمها كانت ضد دخولها مجال التمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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