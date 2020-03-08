تراند اليوم : “شبر مية”: كوميديا عائلية على قناة أبوظبي.. شاهد

أبوظبي 8 مارس 2020: بدأت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بعرض المسلسل المصري الكوميدي “شبر مية”، من الأحد إلى الخميس وذلك على قناة أبوظبي، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات (العاشرة بتوقيت السعودية).

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حول 3 رجال مختلفون في جميع الصفات ما عدا الافتقار الى تحمل المسؤولية، على رأسهم أحمد السعدني بطل العمل الذي يرفض مفهوم الزواج، فهو شاب أعزب لا يحب الاستقرار أو تأسيس عائلة ولذلك يتزوج عدة مرّات،

إلى أن يغرق في «شبر ميه» بعد أن يكتشف بأن لديه ابناً من زواج سابق، عليه الاهتمام به، بعد أن سلّمته إحدى زوجاته السابقات شهادة ميلاد تثبت أبوّته للطفل من خلال التحليل الوراثي، ونتيجة لذلك تتغير حياة الشاب بشدة وتنقلب رأساً على عقب،

ويضطر لتغيير سلوكه مع المجتمع ما يوقعه بالحرج بمواقف كوميدية مضحكة مع أصدقائه.

كذلك توجد شخصية محمد علي رزق الذي توفيت زوجته فيقرر الاعتناء بابنته الوحيدة الصغيرة، ومراد مكرم الذي لم يقدر على تحمل مسؤولية أبنائه فقرر أن يتزوج من امرأة أخرى ليقع تحت ضغط الحياة ومتطلباتها الجديدة.

المسلسل من بطولة أحمد صلاح السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، ومن تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.

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ويمكن للمشاهدين متابعة برامج ومسلسلات قناة أبوظبي من خلال خدمة “Catch up”، إلى جانب تطبيق “ADTV ” المتوافر عبر منصات “آندرويد تي في” “وآبل تي في” و”آبل ستور” و”جوجل بلاي”.

ويذكر أن قناة أبوظبي تقدّم لجمهورها ضمن دورتها البرامجية الجديدة 16 برنامجاً ومسلسلاً جديداً تتناول الصحة والتقنية والألعاب الإلكترونية والترفيه، وعرضاً أول لمجموعة من المسلسلات الدرامية،

بما ينسجم مع تفضيلات الجمهور الذين استطلعت أبوظبي للإعلام آراءهم في دولة الإمارات والعالم العربي من خلال مجموعة من الدراسات والأبحاث. وتتزامن إعادة إطلاق قناة أبوظبي مع الخطط التي تنفذها شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، التي تركز على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.