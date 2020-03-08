تراند اليوم : تعرف علي .. سعر بلوفر حماقي الي جنن السوشيال ميديا -صور

أسدل الستار على الموسم الثالث من برنامج The Voice Kids بفوز المشترك السوري محمد إسلام رميح من فريق نانسي عجرم.

ولفت الفنان محمد حماقي الأنظار إليه لظهوره ببلوفر ممزق مثير للجدل، وتسبب في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووصفها البعض بالغريبة.

البلوفر الذي ظهر به حماقي يتراوح سعره ما بين 24 دولار أي 375 جنيه مصري، و382 دولار أي ما يعادل 5,974 جنيه مصري.

Advertisements

ووصل إلى المرحلة النهائية في البرنامج كل من محمد إسلام رميح من فريق نانسي عجرم، وياسمين أسامة من فريق محمد حماقي، ومحمد إبراهيم من فريق عاصي الحلاني.

وبتصويت الجمهور في نهاية الحلقة، فاز محمد إسلام رميح بجائزة أفضل صوت للموسم الثالث من برنامج The Voice Kids.