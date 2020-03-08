كتب امير فتحي في الأحد 8 مارس 2020 05:02 مساءً - كشفت مجموعة قنوات mbc عن موعد عرض الحلقة الأولى من برنامج المواهب الغنائية ” The Voice Senior ” لكبار السن .
حيث تحدد يوم 21 مارس المقبل لعرض أولى حلقات البرنامج .. وهو الأول من هذا النوع عربيا حيث لم يسبق أن وجد برنامج مواهب لمن هم من فئة كبار السن .
وتدور فكرة البرنامج حول إتاحة الفرصة لمن تجاوز الـ60 عاما ولم يكن متاحا له تسليط الضوء على موهبته الغنائية في شبابه .. وتبلغ عدد حلقاته 4 حلقات فقط .
وتتكون لجنة تحكيم البرنامج من الفنان المصري هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية والفنان اللبناني ملحم زين والفنانة المغربية سميرة سعيد والفنانة اللبنانية نجوى كرم .
كانت هذه تفاصيل خبر mbc تكشف عن موعد إطلاق أولى حلقات ” The Voice Senior “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.