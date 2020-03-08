البرلمان المصري يقرر رفع الحصانة عن أحد نوابه .. ما القصة ؟

كتب امير فتحي في الأحد 8 مارس 2020 05:02 مساءً - قرر البرلمان المصري صباح اليوم الأحد ممثلا في اللجنة التشريعية والدستورية الموافقة على طلب رفع الحصانة عن النائب ” جمال الشويخ ” و المقدم من المستشار ” حمادة الصاوي ” النائب العام .

وذلك لاتهام جمال الشويخ في قضية رشوة حيث تلقى رشوة مالية تقدر بقيمة 300 ألف جنيه أي ما يقارب 19400 دولار مستغلا نفوذه البرلماني .

حيث قام النائب باستغلال سلطته لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لإنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالح شركة استثمار عقاري .