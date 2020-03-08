ساندي تهاجم هنا الزاهد : ” أنا اللي اكتشفتها ” .. والأخيرة تكشف عن مكتشفها الحقيقي

كتب امير فتحي في الأحد 8 مارس 2020 05:02 مساءً - خرجت الفنانة المصرية ” ساندي ” بتصريحات مثيرة للجدل في لقائها مع الإعلامية ” ياسمين سعيد ” في برنامج ” الجمعة في مصر ” المذاع على قناة ” mbc مصر ” .

حيث تحدثت ساندي حول إنها دعمت عددا ‏من الزملاء ووقفت بجانبهم إلا أنها لم تتلق من أحد تهنئة خاصة بعد إصدارها لألبومها الأخير ومن بينهم الفنانة المصرية ” هنا الزاهد ” التي اكتشفتها ساندي على حد قولها .

فقالت : ” ناس كتير أوي كنت داعماهم بشكل قوي واكتشفت إن هما حتى بيتبرأوا من الأعمال اللي عملوها معايا كمان بيعتبروها غلطة منهم هنا الزاهد ” .

وتابعت : ” هنا الزاهد كانت بتقول إن من الحاجات الوحشة اللي عملتها كانت أول فيلم عملته مع إن أول فيلم عملته كان فيلمي وأنا من مكتشفي هنا الزاهد وأنا اللي طلعتها تمثل بعد ما كانت موديل ” .

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وأضافت ساندي : ” لما شفتها عجبتني أوي وقولتلهم بتفكرني برغدة وقولتلهم إن البنت دي هتبقى حاجة وأصريت إنها تبقى موجودة .. هي بتقول إن شكلها في الفيلم مكنش حلو هي طول عمرها جميلة وهي فنانة بجد ومن الناس اللي مباركتليش مع إننا صحاب ” .

وعلى الجانب الآخر جاء رد هنا الزاهد على ذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” وتكشف عن مكتشفها الحقيقي .

فكتبت قائلة : ” أنا بس عايزة أقول حاجة الاستاذ الكبير محمد صبحي هو أول من دخلني عالم التمثيل سنة 2009 مش حد تاني وكان شرف ليا وشكرا .. ونيس وأحفاده ” .