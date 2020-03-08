كتب امير فتحي في الأحد 8 مارس 2020 05:02 مساءً - شاركت الراقصة الروسية المقيمة في مصر جوهرة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور من احدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت جوهرة في الصور بإطلالة جديدة بدت فيها كأنها دمية باربي وعلقت كاتبة “دميتك المفضلة”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الراقصة جوهرة تتحول الى باربي في احدث صورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.